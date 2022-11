Corpo de Bombeiros alerta sobre golpes envolvendo nome da instituição

Certificação deve ser feita pelos canais oficiais da Corporação (foto: Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) está alertando para uma nova tentativa de golpe de empresas que têm oferecido produtos e serviços relacionando, de maneira equivocada, a oferta ao nome da instituição. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) está alertando para uma nova tentativa de golpe de empresas que têm oferecido produtos e serviços relacionando, de maneira equivocada, a oferta ao nome da instituição.









Em relação aos treinamentos , os Bombeiros alertam para iniciativas divulgadas, principalmente em redes sociais, de divulgação de cursos por parte de entidades civis, voltados para o público infantil e de adolescente, com a temática "Bombeiro Aprendiz", civil ou mirim.





Essas entidades têm utilizado uma identidade visual semelhante à dos Bombeiros para, com cores e traços parecidos, induzir as pessoas a acreditarem que exista algum tipo de vínculo oficial com a instituição.

Como se certificar

O Corpo de Bombeiros faz recomendações à população para se prevenir quanto a esses golpes:

Todos os cursos e projetos sociais que envolvem o Corpo de Bombeiros são divulgados no site e nas redes sociais oficiais da instituição.