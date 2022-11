BH terá chuva forte com rajadas de vento e trovoadas nesta terça-feira (8)

Hoje, a umidade do ar está em 40%, mas pode chegar a 90% a tarde com a chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá chuva forte nesta terça-feira (8/11), com rajadas de vento de até 50 km/h e trovoadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve aparecer entre a tarde e a noite. Hoje, a umidade do ar está em 40%, mas pode chegar a 90% a tarde com a chuva.

Ainda de acordo com o órgão, as temperaturas estão aumentando pouco a pouco em todo o estado, já que a massa de ar frio que passava por Minas Gerais se dissipou. A mínima registrada na Estação do Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 14,7°C e a máxima prevista, de 28°C.

Até o fim de semana, a temperatura máxima deve se elevar a 30°C.

Para o restante do estado, a previsão é de chuva para todas as regiões. O Sul, Triângulo Mineiro, Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de BH terão chuva forte.

A mínima registrada em Minas Gerais foi de 5,6°C, em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima prevista é de 34°C, no Noroeste (Unaí) e Norte (Montalvânia).

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen