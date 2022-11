Inmet alerta para tempestade com granizo em 524 cidades mineiras

Alerta começou as 14h e vai até 23h59 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, indicando a possibilidade de tempestades com a queda de granizo, nesta segunda-feira (7/11). O aviso, que teve início às 14h e vai até as 23h59, vale para 524 municípios de Minas Gerais.O Instituto ainda prevê chuvas que podem chegar à casa dos 50 milímetros no dia, ventos intensos que vão de 40 a 60 km/h. Existe ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.