PBH inicia hoje retirada de estátuas de escritores para restauração

Conclusão dos serviços, que inclui solda, nova pátina e remoção de oxidação, será de 120 dias (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Dois grandes escritores mineiros saem temporariamente da cena urbana de Belo Horizonte prometendo voltar firmes, fortes e revigorados. Na manhã desta segunda-feira (7), estão sendo retiradas, para restauração, as esculturas de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), que tem celebrados em 2022 os 120 anos de nascimento, e de Pedro Nava (1903-1984). A dupla em tamanho real e eternizada em bronze fica na Praça do Encontro, na esquina das ruas Goiás e Bahia, no Centro.

De acordo informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o trabalho de retirada e a posterior restauração serão acompanhados pelo artista Leo Santana, que esculpiu as peças. Conduzidas à empresa Ana Vladia, responsável pela fundição artística, as estátuas receberão intervenções como solda, remoção da oxidação desgastada e nova pátina na superfície.

Também nesta segunda-feira, com acompanhamento da secretária Municipal de Cultural, Eliane Parreiras, e da presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, será retirada do interior da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, a estátua do escritor Murilo Rubião (1916-1991), autor de obras como “O pirotécnico Zacarias”.



A peça foi vandalizada, quando exposta no gramado diante da biblioteca, e recolhida, ficando no local apenas uma placa de sinalização. Os serviços de restauração da estátua de Murilo Rubião incluem revitalização, remoção da oxidação desgastada e nova pátina.

Nova retirada

Para amanhã (8), está prevista a retirada das estátuas de Henriqueta Lisboa (1901-1985), monumento localizado diante do prédio em que ela morou até a morte, na Rua Pernambuco, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, e do jornalista e escritor Roberto Drummond (1933-2002), também na Savassi.

Em 10 de setembro, o Estado de Minas mostrou a situação dos monumentos e a mobilização de integrantes da Academia Mineira de Letras (AML) e da Rua da Literatura (livrarias da Rua Fernandes Tourinho) pedindo às autoridades maior zelo com o patrimônio e maior segurança nos locais.

“Atos de vandalismos são absurdas, disse o presidente da AML, Rogério Tavares. “As cidades são um conjunto de memórias e afeto. Precisamos cultuar esse a cultura e, de forma especial, as pessoas que fizeram tão bem à cidade. Henrique Lisboa cantou BH em prosa e verso. Seu legado é inestimável e merece todo apreço e estima", disse Tavares, que solicitou restauro para a peça e reforço na segurança para protegê-la.

Carlos Drummond

Em Belo Horizonte, a programação celebrativa dos 120 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade prevê outras ações. Segundo informações da PBH, a capital receberá no próximo mês uma réplica do monumento de Drummond existente no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Além disso, a Prefeitura realizará saraus temáticos de poesia e ações educativas sobre o patrimônio.

Patrimônio em obra

Conheça as estátuas de escritores nas ruas e praças de BH, todas feitas pelo escultor Leo Santana, que serão restauradas:

Pedro Nava e Carlos Drummond de Andrade de Andrade: Ficam na Praça do Encontro, na Rua Goiás com Rua da Bahia, no Centro. Esculturas em bronze, de 2003, tamanho natural Belo Horizonte/MG, 2003. (Bahia com Goiás). Serviço: solda da mão direita e fundição e solda do óculos de Carlos Drummond de Andrade; remoção da oxidação desgastada e nova pátina nas duas esculturas.

Henriqueta Lisboa: Praça da Savassi - Homenagem à poeta, tradutora e ensaísta natural de Lambari, no Sul de Minas. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2006. Serviço: restauração da escultura com modelagem das duas mãos e do livro, fundição, solda, revitalização, remoção da oxidação desgastada e nova pátina.

Roberto Drummond: Na Praça da Savassi , está a homenagem ao escritor e jornalista. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2003. Serviço: restauração da escultura, incluindo revitalização, remoção da oxidação desgastada e nova pátina.

Murilo Rubião: A peça fica tradicionalmente na Praça da Liberdade, mas no local está apenas uma placa. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2010. A estátua, guardada na Biblioteca Pública Estadual, pertence à família do escritor e, no momento, está em processo de doação para a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).