Corpo de Guilherme de Pádua será velado na igreja onde era pastor

Guilherme virou pastor na Igreja Batista da Lagoinha em 2017 (foto: Arquivo pessoal)

O ex-ator Guilherme de Pádua será velado nesta segunda-feira (7/11), às 10h30, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. De lá, familiares e amigos devem seguir para o sepultamento, marcado para o início da tarde, no cemitério Parque da Colina.

Pádua, condenado pela assassinato da atriz Daniella Perez, era pastor na igreja e foi a um culto pouco antes de morrer. Ele foi vítima de um infarto

Em nota divulgada nas redes sociais, a Igreja Batista da Lagoinha lamentou a morte do ex-ator e afirmou que, desde o momento da conversão, ele demonstrou ser alguém empenhado em mudar e viver de acordo com a “nova vida”.

“Em sua caminhada como pastor, Guilherme viveu longe dos grandes púlpitos. Não era visto pregando para multidões, mas atuava diariamente nas mais diversas obras com aqueles que a sociedade, muitas vezes, prefere jogar para escanteio”.

O crime

Guilherme de Pádua interpretou o motorista Bira na novela De Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992. Seu personagem fazia par romântico com Yasmin, vivida pela atriz Daniella Perez, filha da autora Glória Perez. No decorrer das gravações, Pádua assassinou a colega de elenco com a ajuda da ex-mulher, Paula Nogueira Thomaz.

As investigações da época dão conta de que Guilherme teria ficado insatisfeito com a diminuição de seu papel na novela, enquanto Paula demonstrava ciúmes pelas cenas de Daniella com o ator.

Após armar uma emboscada para a atriz em um posto de combustíveis, o casal a levou para um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e desferiu pelo menos 20 golpes de punhal. O crime ocorrido em 28 de dezembro de 1992 chocou todo o país.

A morte

A morte de Guilherme de Pádua foi compartilhada, inicialmente, pelo pastor Márcio Valadão em uma transmissão ao vivo. O ex-ator estava em casa, na capital mineira, quando teve um infarto e morreu.



“É um moço que a sociedade não compreende, porque ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer”.

Guilherme estava casado com a estilista Juliana Lacerda desde 2017. Antes, manteve união de oito anos, de 2006 a 2014, com a gestora de TI Paula Maia. O ex-ator tem um filho, Felipe Thomaz, fruto da relação com Paula Thomaz. Quando Daniella Perez foi morta, a primeira esposa do ator estava grávida de quatro meses.