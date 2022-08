Vídeo: Guilherme de Pádua pede perdão a Gloria Perez por morte de atriz

Guilherme de Pádua assassinou Daniella Perez em 28 de dezembro de 1992 (foto: YouTube/Guilherme de Pádua/Reprodução )





Responsável pela execução de Daniella Perez em 28 de dezembro de 1992, Guilherme de Pádua, pela primeira vez, pediu perdão nesta terça-feira (2/8) para a autora e mãe da artista, Gloria Perez, e o ator Raul Gazolla, marido da jovem atriz de 22 anos à época do crime.

Intitulada a “namoradinha do Brasil”, o corpo de Daniella foi encontrado, na ocasião, em um lugar ermo da Barra da Tijuca com duas dezenas de perfurações, a maior parte delas concentrada na região do coração.

Agora, quase três décadas depois, o ex-ator global – atualmente pastor – declarou em vídeo publicado em sua conta oficial no YouTube que pedir perdão era seu maior sonho, mas que ele “não sabia como fazer”.







"Pensei em procurar advogados do Raul Gazolla e da Gloria Perez. Pensei em pedir para alguém que intermediasse esse encontro. Não imaginava uma coisa pela internet e por meio de um vídeo. (...) Talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão”, inicia.

“Gloria Perez, eu te peço perdão por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, declarou.

Por fim, Pádua estendeu o pedido, de forma geral, para outras pessoas da família. “Eu peço perdão aos familiares, aos amigos e a todos que se envolveram com essa história, se entristeceram e se revoltaram. Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada, mas eu quero deixar registrado”, disse.





'Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez'

Dividida em cinco episódios, a série conta com depoimentos e fatos que ilustram e explicam como funcionou a investigação do crime, além de entrevistas com Glória Perez.

Além dos acervos pessoais e dos documentos jurídicos, os diretores entrevistaram mais de 60 pessoas. Há uma boa parte da geração dos anos 1990 da televisão na série, como Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira, Alexandre Frota e Eri Johnson.