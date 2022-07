Entenda como a morte de Daniella Perez mudou a Lei de Crimes Hediondos

Graças ao esforço da mãe, Glória Perez, o homicídio qualificado que a filha sofreu foi incluído na lista de crimes hediondos, alterando a lei (foto: Divulgação/HBO Max)

Há quase 30 anos, o assassinato da atriz Daniella Perez chocou o país. Ela estava no ápice da carreira e vivia o sucesso da personagem Yasmin em "De corpo e alma", quando foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua, ator que vivia Bira, par romântico dela na novela. Graças ao esforço da mãe, a novelista Glória Perez, o homicídio qualificado que a filha sofreu foi incluído na lista de crimes hediondos, alterando a lei.

De acordo com o advogado criminalista e mestre em direito penal Armando de Oliveira Costa Neto, crimes hediondos são crimes graves, com grande impacto social, mas sem necessariamente, resultar em aumento de pena.A Lei de Crimes Hediondos está prevista na na Constituição Federal de 1988, estabelece no artigo 5º, inciso XLIII, que:

"A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."

Armando Neto destaca que a criação do rol de crimes hediondos ocorreu apenas no ano de 1990, estabelecendo como hediondo, por exemplo, o latrocínio, o estupro e a extorsão mediante sequestro.

Mãe de Daniella lutou por justiça

A mãe de Daniella, a novelista Glória Perez, promoveu um abaixo-assinado com 1,3 milhão de assinaturas pedindo a inclusão do homicídio qualificado na lista de crimes hediondos. O homicídio qualificado é aquele praticado por motivo torpe ou fútil, mediante emprego de tortura ou de maneira que reduza ou impossibilite a vítima de se defender.

Sendo assim, em 1994, a Lei de Crimes Hediondos foi alterada, incluindo o homicídio qualificado na lista de crimes hediondos, gerando a partir de então uma resposta jurídica mais severa para todos aqueles que cometem tal crime.

'Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez'

A série da HBOMax “Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez” estreou na última quinta-feira (21/7), e promete trazer a verdade sobre o assassinato da atriz. Dividida em cinco episódios, a série conta com depoimentos e fatos que ilustram e explicam como funcionou a investigação do crime, além de entrevistas com Glória Perez.

