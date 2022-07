PM morto no Complexo do Alemão deixa dois filhos autistas

Cabo Bruno de Paulo Costa, de 38 anos, morreu nesta quinta-feira (21/7) em operação militar no Rio de Janeiro (foto: Reprodução)

Pelo menos 18 pessoas morreram na operação conduzida em conjunto pelas polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, nessa quinta-feira (21). Uma delas foi o policial militar Cabo Bruno de Paulo Costa, de 38 anos. Ele deixou a esposa e dois filhos autistas.









A operação



Os trabalhos tinham como alvo uma quadrilha de roubo de veículos. De acordo com os militares, 43 motocicletas foram apreendidas.



"Também foi apreendido um fuzil metralhadora .50, utilizado para tentar derrubar as aeronaves durante as ações de hoje, além de mais quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos que seriam empregados contra as equipes", informou a PM.





Ainda segundo os policiais, alguns dos homens que entraram em confronto usavam fardas similares às dos agentes do Rio de Janeiro.