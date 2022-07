Ao menos 18 pessoas morrem em operação no Complexo do Alemão no RJ

Na madrugada dessa sexta-feira (22/7), policiais ainda faziam o patrulhamento da região (foto: Reprodução/PMERJ) Uma operação da Polícia Militar (PMERJ) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (21/7), resultou na morte de ao menos 18 pessoas. As informações foram repassadas por representantes das corporações.









A ação tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos. De acordo com os militares, 43 motocicletas foram apreendidas.

"Também foi apreendido um fuzil metralhadora .50,que foi utilizado para tentar derrubar as aeronaves durante as ações de hoje, além de mais quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos que seriam empregados contra as equipes", informou a corporação.





Ainda segundo os policiais, alguns dos homens que entraram em confronto com a polícia usavam fardas similares às dos policiais do Rio de Janeiro.