Mistério em Santa Catarina: assassinato de casal intriga polícia

Um duplo assassinato misterioso intriga a Polícia Civil de Santa Catarina. Agostinho Petry, de 57 anos, e Eliana Maria Stickel Francisco, de 46, foram encontrados mortos e com sinais de violência, em Timbó, no Vale do Itajaí, na noite de terça-feira (19/7). Eles estavam amarrados e a casa, totalmente revirada. Uma caminhonete do casal foi levada, mas já foi encontrada em Indaial, cidade vizinha, a menos de 15km de distância, e apreendida pela polícia.

Quem encontrou o casal foi filho de Agostinho, que foi até a casa das vítimas buscando respostas, já que mandava muitas mensagens para o pai e não era respondido. Quando chegou, por volta das 20h, encontrou os dois mortos. O homem estava amarrado e tinha um corte profundo no pescoço. Já Eliana tinha ferimentos na cabeça e costas. Cada um estava em um cômodo da casa.

No chão do imóvel, havia uma espingarda no chão com cartuchos espalhados. Porém, segundo o Instituto Médico-Legal (IML) de Santa Catarina, os ferimentos foram causados por arma branca ainda não encontrada.

“Aguardamos os laudos cadavéricos e da cena do crime para ter mais subsídios. Não descartamos latrocínio ou outra motivação para o crime, e estamos atentos a tudo”, disse o delegado André Beckmann, da Delegacia de Polícia de Timbó.



Testemunhas estão sendo ouvidas para a investigação. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso, porém, até agora, os suspeitos ainda não foram identificados.

Agostinho será sepultado em Timbó e Eliana em Presidente Nereu, também em Santa Catarina.

