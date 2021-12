Jovem desaparecida é encontrada morta; namorado confessou o assassinato

(foto: Reprodução) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou a morte da jovem Giovanna Laura Santos Peters, 20 anos, que desapareceu na última segunda-feira (29/11), após ter supostamente entrado em um transporte por aplicativo, em Ceilândia Sul, na casa do namorado, Leandro de Araújo Marques, de 22 anos, que confessou o crime e está preso.









Segundo informações obtidas pelo Correio, Giovanna Laura e o rapaz estavam juntos há três anos, mas haviam terminado e reatado a relação há pouco tempo. Antes do crime, o casal teve uma discussão por ciúmes na casa do namorado. De acordo com a PCDF, ele teria cortado a garganta de Giovanna.





Durante as buscas na casa de Leandro, a PCDF encontrou a faca usada no crime e após confessar o crime levou os policiais até o local onde estava o corpo. O suspeito foi encaminhado para a DPE.