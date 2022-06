Cantor gospel Sergio Lima sofre AVC isquêmico e é internado no RJ

Cantor tem quadro estável, de acordo com a assessoria (foto: Reprodução/Instagram)



O cantor gospel Sérgio Lopes sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na última segunda-feira (27/6) e está internado desde então.

Em uma postagem publicada no Instagram do cantor na tarde de ontem (29/6), a esposa Marceli Lopes deu a notícia informando que Sérgio está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita.





Sérgio Lopes foi encaminhado para o hospital Instituto do Cérebro Dr. Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro.





Em outra publicação, a equipe do cantor informou que o quadro é estável, mas requer cuidados. Por isso, a agenda de shows foi cancelada.





Sérgio Lopes anunciou este mês a pré-candidatura a deputado federal e afirmou ter como objetivo defender a igreja e valores cristãos.