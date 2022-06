Casal de idosos foi morto a facada em apartamento de luxo no Rio de Janeiro (foto: Instagram/Reprodução)



Um casal de idosos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (25/6) no Rio de Janeiro. O principal suspeito, de acordo com a Polícia Civil do estado (PCRJ) é que o genro deles teria cometido o crime.

LEIA MAIS 06:01 - 25/06/2022 Mega-Sena tem prêmio de R$ 80 milhões neste sábado (25/6)

04:00 - 25/06/2022 Polícia: ato sexual em SC envolveu duas crianças Geraldo Pereira Coelho, 73 anos e Oselia da Silva Coelho, 72 anos, moravam em Fortaleza (CE) e estavam visitando o filho Felipe Coelho no Rio. Eles estavam no apartamento do filho na hora do crime. Felipe e o namorado Cristiano Lacerda, 40 — que foi identificado como oficial da Marinha — estavam em processo de separação, no entanto, ainda moravam no mesmo apartamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois da meia noite mas, ao chegar ao local, os militares encontraram os dois idosos mortos com ferimentos de faca em um sofá cama. Cristiano foi encontrado inconsciente dentro de uma cama box aberta. A arma usada no crime e uma garrafa de bebida alcóolica foram encontradas ao lado dele.

No apartamento a polícia também encontrou vários medicamentos, seringas e receitas de remédios controlados com o nome de Cristiano. A suspeita é que o ataque aos idosos tenha sido motivado por ciúmes

Ao Correio a PCRJ informou que autor foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pela morte do casal.

Felipe (esquerda) e o namorado Cristiano Lacerda, 40, (direita) estavam em processo de separação, no entanto, ainda moravam no mesmo apartamento (foto: Instagram/Reprodução)

Nas redes sociais, Felipe deixou uma homenagem para os pais. "Pra sempre juntos, nos braços do Pai. Meus amores eternos. Nada vai apagar esse amor. Te amo, pai. Te amo mãe".