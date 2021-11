Turma da Mônica homenageia Marília Mendonça com personagem da cantora

Um dia depois do acidente aéreo que tirou a vida da jovem cantora Marília Mendonça, 26 anos, as mais diversas homenagens são prestadas na despedida na artista. Neste sábado (6/11), a Turma da Mônica, criada pelo cartunista Mauricio de Souza, homenageou a cantora com um desenho postado nas redes sociais.