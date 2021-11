Recebida com aplausos, banda de Marília Mendonça chega ao velório

AM

Banda e equipe de Marília Mendonça chegam em velório (foto: Reprodução/TV Globo) Recebida com aplausos, a banda e a equipe de produção da Marília Mendonça chegaram agora há pouco, na tarde deste sábado (6/11), ao velório da cantora . Muito emocionado, o grupo estava uniformizado com o a marca de shows da artista.

A banda da cantora é a mesma que tocava com o cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em 2015. Marília tinha feito questão de contratar essas pessoas após eles perderem o emprego depois do acidente envolvendo o cantor.

Na hora do acidente, o grupo estava na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, esperando a cantora.

Os corpos de Marília e do tio Anicieli Silveira Dias Filho são velados hoje no Ginásio Goiânia Arena. A cantora e mais quatro pessoas morreram em acidente de avião no interior de Minas Gerais na sexta-feira (5).