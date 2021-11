Henrique e Juliano e Maiara e Maraísa seguem cortejo de Marília Mendonça

Maiara, Maraisa, Henrique e Juliano estão no caminhão do Corpo de Bombeiros (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

Os cantores Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano acompanham, neste momento, o cortejo com o corpo da cantora Marília Mendonça, que passa pelas ruas de Goiânia, em cima do carro do Corpo de Bombeiros.