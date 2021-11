Corpo de Marília Mendonça é enterrado em Goiânia

AM

Marília Mendonça (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) “Todo mundo vai sofrer” e sofreu. Após uma tarde cheia de emoções, o corpo da cantora Marília Mendonça, 26 anos, foi enterrado na noite deste sábado (6/11), no Cemitério Parque Memorial, na região leste de Goiânia.



Além da cantora, foi enterrado também o corpo do tio de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.

A cerimônia foi reservada a parentes e amigos mais próximos. Apenas quem tinha uma pulseira de acesso pôde participar.

Mais cedo, os corpos da artista e seu tio deixaram a Goiânia Arena, onde aconteceu o velório, e seguiram em trajeto com destino ao Cemitério Memorial Parque, em Goiânia.

Durante todo o cortejo, milhares de pessoas se reuniram nas ruas e cantaram músicas de Marília. Muitos também aplaudiram a cantora.

Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano seguiram cortejo em cima do carro do Corpo de Bombeiros. As duplas eram muito amigos de Marília.

