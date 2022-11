Ex-ator Guilherme de Pádua morre aos 53 anos

Pedido de perdão a Glória Perez





Em vídeo publicado no dia 2 de agosto em seu canal oficial no YouTube, Pádua tentou, pela primeira vez, pedir perdão à mãe de Daniella, Glória Perez, e ao viúvo da vítima, o ator Raul Gazolla.



Guilherme afirmou que pedir perdão pelo crime "era seu maior sonho", mas que ele "não sabia como fazer". "Pensei em procurar os advogados do Raul Gazolla e da Gloria Perez. Pensei em pedir para alguém que intermediasse esse encontro. Não imaginava uma coisa pela internet e por meio de um vídeo. (...) Talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão”, disse, na ocasião, estendendo o pedido aos demais familiares.





'Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez'





A morte da atriz voltou à tona com o lançamento da série intitulada “Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez”, que estreou em 21 de julho na HBOMax.



O documentário detalha, em cinco episódios, o crime que chocou o país com depoimentos, autos de processos judiciais, relatos de testemunhas, entre outros elementos.



Para isso, mais de 60 pessoas foram entrevistadas para a série, incluindo diversos jovens atores dos anos 1990, como Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira, Alexandre Frota e Eri Johnson.

Guilherme era casado com a estilista Juliana Lacerda desde 2017. Antes, manteve união de oito anos, de 2006 a 2014, com a gestora de TI Paula Maia. O ex-ator tem um filho, Felipe Thomaz, fruto da relação com Paula Thomaz. Quando Daniella Perez foi morta, a primeira esposa do ator estava grávida de quatro meses.