Estátuas de Drummond e Pedro Nava serão retiradas para restauração em BH

Réplicas em tamanho real de Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, no Centro de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) As estátuas de Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, situadas nas ruas Goiás e da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, serão retiradas do local na próxima segunda-feira (7/11) para que seja iniciado o processo de restauro das peças. No mesmo dia será retirada a estátua de Murilo Rubião, localizada nos jardins da biblioteca pública estadual.

À época, um guarda municipal, ao perceber que a mão estava pendurada, guardou o pedaço da escultura no prédio da prefeitura. A peça é acompanhada de outra estátua – a do escritor e médico Pedro Nava (1904-1984), com quem Drummond mantinha uma relação de amizade.



Agora, os serviços compreenderão solda da mão direita e fundição, solda dos óculos de Drummond e remoção da oxidação desgastada em todo o conjunto que inclui Pedro Nava.



Já os serviços de restauração da estátua de Murilo Rubião incluirão revitalização e também a remoção da oxidação desgastada.

As estátuas de Henriqueta Lisboa e Roberto Drummond – alvos recentes de vandalismo – também passarão por processo de revitalização. A retirada delas acontece na terça-feira (8/11).

Em agosto, o Estado de Minas mostrou que a estátua do escritor Roberto Drummond (1933-2002), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, amanheceu pichada no domingo de Dia dos Pais, marcando uma sucessão de atos de vandalismo apenas nesta obra, feita em bronze e em tamanho real.

Anteriormente, em junho, a estátua da escritora mineira Henriqueta Lisboa (1901-1981), na Savassi, teve as duas mãos arrancadas e os olhos tingidos de vermelho.

120 anos de Drummond

A programação em celebração aos 120 anos de Carlos Drummond de Andrade, completados em 31 de outubro, prevê ainda outras ações. Belo Horizonte receberá em dezembro uma réplica do monumento do poeta mineiro existente no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além disso, a prefeitura realizará saraus temáticos de poesia e ações educativas sobre o patrimônio.