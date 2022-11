Manifestante é preso por importunação sexual em protesto bolsonarista

Importunação aconteceu na Rua José Gomes Silva Campos às margens da BR-050 (foto: Reprodução/ Google Street View)

Um homem de 35 anos foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por importunação sexual durante uma manifestação bolsonarista contra os resultados das eleições presidenciais. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na quarta-feira (2/11).De acordo com o boletim, durante uma operação policial pelo bairro Parque das Américas, os militares foram acionados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dar apoio em uma ocorrência de importunação sexual.Chegando na Rua José Gomes Silva Campos, às margens da BR-050, local da manifestação, a PM encontrou agentes da PRF, a vítima, testemunhas e o suspeito identificado por Bruno.Conforme os relatos, todos estavam participando das manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um momento, o homem se aproximou, fotografou e apalpou as nádegas da vítima.Testemunhas agiram imediatamente chamando a PRF, que, por sua vez, solicitou apoio da PM. O homem admitiu o registro das fotos pelo celular, mas negou ter encostado na mulher.Ele foi entregue à Polícia Militar pelos agentes da PRF e conduzido até a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Uberaba juntamente com o celular usado. A vítima afirmou que fará uma representação criminal contra o autor.