Bolsonarista que se pendurou em caminhão vira meme nas redes sociais

Vídeo de bolsonarista agarrado a caminhão tem milhões de visualizações e virou piada nas redes sociais (foto: Reprodução/ redes sociais)

Desde essa quinta-feira (3/11), as redes sociais foram tomadas pelo vídeo de um manifestante bolsonarista que se agarrou ao para-brisa de um caminhão para impedir que o veículo furasse o bloqueio de uma manifestação contra a eleição de Lula (PT). O caso teria acontecido em Caruaru, Pernambuco.

A cena, no mínimo inusitada, virou piada entre os críticos do movimento que questiona a segurança das eleições. Nos memes, o homem pendurado é comparado com cenas do filme do Homem-aranha e até com desenhos animados. O vídeo ganhou trilha sonora de divas pop, como Miley Cyrus.

Também foram feitas charges que representam o caminhão como o veículo da democracia. Além disso, um internauta criou uma imagem em que o “patriota do caminhão” é um acessório para ser colado em para-brisas de veículos. Veja algumas reações:



bolsominion sendo levado pelo caminhão ao som de miley cyrus fly on the wall pic.twitter.com/CflW9uFLtq %u2014 paiva (@paiva) November 3, 2022

Update mais %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7PATRIOTA do Eurotruck!



GRANDE DIA!!! %uD83D%uDC4D%uD83D%uDC4D%uD83D%uDC4D pic.twitter.com/POepM0lY8y %u2014 Israel Motta aka (@dodohria) November 3, 2022