Vìdeo: Bolsonarista se agarra a caminhão para impedir furo em bloqueio

Daniela de Faria Diniz

Em filmagem que circula nas redes sociais e já soma milhões de visualizações, um motorista alega que outro homem "subiu e não quis descer" de um veículo. Em um momento, o manifestante acena para o caminhoneiro com o semblante cansado.





"Você vai descer? Vou parar ali, e você desce. Não quero confusão, eu estou trabalhando, tenho três filhos. Não quero problema, certo?", disse o caminhoneiro, que, logo em seguida, encerrou a filmagem. O caso teria acontecido em um bloqueio realizado na cidade de Caruaru, em Pernambuco.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito na BR-232, no Agreste Pernambucano, foi liberado nesta quarta-feira (2/11), e o trânsito segue fluindo normalmente.

Os bloqueios em rodovias são realizados desde domingo (30/10) por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quarta-feira (2/11), o atual Chefe do Executivo pediu para os manifestantes liberarem as estradas.