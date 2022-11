Uso de crianças em bloqueio em Santa Catarina vira alvo de investigação

Manifestação com crianças em rodovia será investigada em Santa Catarina (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

A utilização de crianças durante protesto pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano, no último domingo (30/10), será alvo de investigação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).Imagens que circulam nas redes sociais mostram os menores de idade sendo colocados em vias, como na BR-101, entre as cidades de Itajaí e Itapema.