Alessandro Vieira sobre fala de Bolsonaro: 'Demorou mas caiu na real'

Senador foi as redes sociais comentar protestos bolsonaristas (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) usou as redes sociais para comentar as manifestações que questionam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Sim, demorou mais que o necessário, mas até o Bolsonaro já caiu na real. Favor enviar com urgência para aquela tia do zap que segue desatualizada", escreveu o senador ao compartilhar o vídeo do presidente.





Bloqueio nas estradas





"Tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Nós sempre tivemos dentro destas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia", disse.