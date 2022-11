Bolsonaro pede que manifestantes desbloqueiem rodovias: 'Não é legal'

Brasileiros que estão protestando em todo o Brasil, sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa, eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Os protestos e as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil, na Esplanada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos lugares.





(Mas) tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Nós sempre tivemos dentro destas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia.





Sei que a economia tem sua importância, você talvez esteja dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade. Outras manifestações que vocês estão fazendo pelo Brasil todo em praças fazem parte repito do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro: vocês estão se manifestando espontaneamente.





Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil e eles têm feito o trabalho, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias. Proteste de outras formas, em outros locais, isso faz parte da nossa democracia.





Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo deste tempo todo à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora, vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo.





O pedido é: rodovias, vamos desobstruí-las para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil.