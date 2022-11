Galoucura fura bloqueio bolsonarista: 'Vamos passar, passando'

Integrantes da Galoucura afirmaram, em vídeo, que a diretoria do grupo autorizou ajudar no desbloqueio das estradas (foto: Reprodução/Redes sociais) Integrantes da Galoucura, torcida organizada do Clube Atlético Mineiro (CAM), estão ajudando a desbloquear as vias que estão interditadas por manifestantes bolsonaristas que ainda não aceitaram o resultado final das urnas, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL)

De acordo com vídeo postado nas redes sociais, os membros da torcida afirmaram que a diretoria do grupo autorizou o ato e eles se intitulam como “tropa do fura-bloqueio”.





Entre xingamentos aos manifestantes que interditam as estradas mineiras, os integrantes afirmaram que “ninguém para a Galoucura” e que onde tiver bloqueio, eles “vão passar, passando”.

Os torcedores do clube mineiro estão a caminho de São Paulo para acompanharem a partida contra o São Paulo Futebol Clube, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na noite de hoje (01/11), às 21h30, e é importante na disputa pela vaga na Copa Libertadores.