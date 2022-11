Eduardo Paes divulga ficha criminal de líder dos bloqueios no RJ

Ficha criminal do líder do bloqueio de rodovias no Rio de Janeiro, segundo o prefeito Eduardo Paes (foto: Reprodução/Twitter) O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), divulgou nas redes sociais a ficha criminal de um dos líderes do grupo de manifestantes bolsonaristas que bloqueiam as vias em protesto ao resultado final das eleições de domingo (30), que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vai vendo! Cidadão patriota e "do bem" tentando fechar a TransOeste na manhã de hoje. Ficha do cidadão: Capitulação: PRISÃO EM FLAGRANTE; ROUBO MAJORADO (ART 157, 5 20 - CP), II E 52-A, I DO CP! Aqui não! pic.twitter.com/ounnBF3HXi %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) November 1, 2022





Trabalhando de forma ativa para desobstruir as estradas do Rio de Janeiro, Paes autorizou a Guarda Municipal a liberar as estradas bloqueadas pelos caminhoneiros bolsonaristas que protestam contra a derrota do atual presidente. O prefeito disse que "protestar é um direito de todos", mas afirma que eles estão prejudicando os trabalhadores.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro (foto: Divulgação) "Na cidade do Rio não iremos permitir. A GM manterá a livre circulação em nossa cidade, certamente com o apoio da PM", garantiu o prefeito do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (1º/11).





"Aqui tem respeito às leis! Baderna não vai ser tolerada!", escreveu Paes, em seu Twitter, ao agradecer a intervenção da Guarda Municipal.