PM atira bombas de gás lacrimogêneo para desbloquear rodovia no RS

Agentes da PRF atiram contra manifestantes que bloqueiam a rodovia (foto: Silvio AVILA / AFP)

A Polícia Militar do Rio Grande do Sul disparou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro durante bloqueio na rodovia BR-116 em Novo Hamburgo. O confronto ocorreu na manhã desta terça-feira (01/11).





Agente da PRF lança bomba na direção dos manifestantes (foto: Silvio AVILA / AFP)

Manifestantes envoltos em nuvem de gás (foto: Silvio AVILA / AFP)

Manifestantes ocuparam os dois sentidos da BR ontem e mantinham o trânsito interrompido nessa que é uma das principais rodovias do país.O bloqueio de rodovias ocorre em diversos pontos do país. Apoiadores de Jair Bolsonaro agem e aumentam a tensão, enquanto o presidente segue em silêncio, depois de perder por pouco a reeleição para o amargo rival Luiz Inácio Lula da Silva.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta terça-feira mais de 250 bloqueios totais ou parciais de estradas em pelo menos 23 estados por apoiadores de Bolsonaro.Protestos do lado de fora do principal aeroporto internacional do país, o de Guarulhos, em São Paulo, atrasaram passageiros e levaram ao cancelamento de vários voos.