Deputados pedem MPMG para cobrar Zema sobre bloqueios nas estradas

Deputado federal Rogério Correia (PT) (foto: Divulgação/PT)

Os deputados federais Rogério Correia (PT) e Padre João (PT) e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) vão protocolar nesta terça-feira (01/11), às 16h30, na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) uma representação para cobrar do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de desobstrução das rodovias - inclusive vias federais - bloqueadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições de domingo.Os parlamentares pedem também que o governador comunique quais ações serão tomadas para frear a situação. No documento solicitam ainda que seja instaurado procedimento apuratório pela omissão na adoção de medidas para reestabelecer a ordem pública em tempo razoável e que se identifique eventuais responsabilidades pelo retardamento de ações para promover o desbloqueio das rodovias e vias públicas.