Interdições seguem em rodovias de Ituiutaba, Prata e Patos de Minas

Início do fechamento da BR-153, ainda na segunda-feira (31) (foto: Reprodução/Redes sociais) Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para liberação das rodovias interditadas por manifestantes insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro (PL), ainda há bloqueios nos municípios de Ituiutaba, Patos de Minas e Prata. São duas rodovias afetadas em diferentes pontos, a BR-153 e BR-365. Em comunicado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ordem da direção-geral é desobstrução das vias.

Nesse momento a BR-365 tem interdições no KM 406, em Patos de Minas, sendo parcial a paralisação da via no Alto Paranaíba. Já no KM 757, em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, a interdição é total, com cerca de 500 metros de congestionamento, segundo a concessionária responsável pela via no local.





A BR-153 está bloqueada totalmente na altura do KM 112, em Prata, segundo informou a concessionária responsável pelo trecho.

Uberlândia

No fim da tarde de segunda-feira (31/10) a rodovia BR-050, na saída de Uberlândia, também foi bloqueada. Apenas veículos de passeio, ambulâncias, veículos de transporte de pessoas, de animais e transporte de medicamentos podiam passar. Cargas não perecíveis não passavam. O trecho entre a cidade e Uberaba ficou parado por algumas horas até que os manifestantes fossem convencidos a deixarem o local.