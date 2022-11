Bloqueios em rodovias por bolsonaristas prejudicam passageiros e motoristas

Na BR-381, manifestantes protestam por uma intervenção militar (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Bloqueios nas principais rodovias de todo o país provocam transtornos para diversos cidadãos na manhã desta terça-feira (1º/11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), há pelo menos 18 pontos de interdição nas rodovias federais de Minas Gerais, isto porque eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) , que ainda não aceitaram a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protestam contra o resultado das eleições.





Até o momento, Bolsonaro não se pronunciou sobre a derrota.

Na BR-040, na altura do trevo de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o analista de Recursos Humanos Rodrigo Silveira, de 36 anos, enfrenta transtornos para chegar ao trabalho.

Ele conta que, geralmente, sai para o trabalho às 6h para trabalhar às 8h, em Contagem, também na Grande BH, mas hoje, devido a manifestação, teve que sair às 5h20.





"A paralisação começou por volta das 04h30, sendo liberada apenas a passagem de ambulâncias, carros de prefeituras a caminho da capital para tratamento médico", disse Silveira.





Para ele, os mais prejudicados são os trabalhadores, que assim como ele, precisam adaptar a rotina para chegar aos locais de trabalho.





Questionado sobre o que ele acha do movimento dos caminhoneiros, o analista afirma que é totalmente contrário e dispara críticas aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.





"Essa manifestação é totalmente sem sentido. A democracia existe e deve ser respeitada, o direito de ir e vir é consagrado em nossa Constituição Federal. Porém os apoiadores do atual presidente, rasgam totalmente a Constituição e se acham no direito de prejudicar milhares de pessoas por todo país", opinou.





Rodrigo ainda destaca que as autoridades estão agindo lentamente para resolver a situação. Em reunião de emergência com os membros do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes determinou a liberação de todas as rodovias.





Moraes ordenou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais desobstruam todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido pelos caminhoneiros.





"Se vê que a Polícia Rodoviária Federal está atuando de maneira lenta, sem pensar na população. Aqui no trevo de Neves foi vergonhoso. "Tentando" conversar com os manifestantes, mas sem sucesso, sem ações que encerre a manifestação", criticou.





Ainda segundo Silveira, líderes do movimento dos caminhoneiros, falam que vão fechar a BR-040 por volta das 16h. Ele alerta que os manifestantes estão dizendo que vão parar apenas quando o presidente Jair Bolsonaro se pronunciar sobre o resultado das eleições.