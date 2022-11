MTST orienta militantes a desbloquearem as rodovias

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto pede que militantes desobstruam as rodovias (foto: Reprodução/MTST) O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) orientou que os militantes da organização se mobilizem para desbloquear as rodovias que estão sendo fechadas por caminhoneiros bolsonaristas. Diante da derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes em todo o Brasil fecham as principais rodovias do país.





Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF. %u2014 MTST (@mtst) November 1, 2022





Diante do protestos dos bolsonaristas e do tratamento pelas autoridades, a organização disse que espera receber o mesmo tratamento dos manifestantes.





"Diante disso, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito às eleições. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo", completou.

Bloqueios nas estradas

Desde a noite de domingo (30/10), após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , bolsonaristas têm bloqueado rodovias pelo país, buscando questionar o pleito nacional.