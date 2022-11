Eduardo Paes, prefeito do RJ, autoriza Guarda Municipal a liberar rodovias

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD-RJ) autorizou a Guarda Municipal a liberar as estradas bloqueadas pelos caminhoneiros bolsonaristas que protestam contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL). Paes disse que "protestar é um direito de todos", mas afirma que eles estão prejudicando os trabalhadores.









"Aqui tem respeito às leis! Baderna não vai ser tolerada!", escreveu Paes, em seu Twitter, ao agradecer a intervenção da Guarda Municipal.

Em outra publicação, Paes parabenizou Lula pela vitória e disse que o Brasil precisa de paz.

"Mensagem aos cariocas: as eleições terminaram e é hora de encerrar as divisões e cobrar ações do governo que se encerra e do que entra. Meu perfil aqui não vai mais tratar de eleições! Parabéns ao presidente Lula pela vitória. O trabalho vai ser árduo e o Brasil precisa de paz!", escreveu em outra publicação.