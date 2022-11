Janones sobre bloqueios: 'Quando o MST tranca estradas são arruaceiros'

Janones criticou movimento dos caminhoneiros bolsonaristas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) criticou as manifestações de caminhoneiros bolsonaristas que não aceitaram o resultado das eleições. Janones afirmou que quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) propõe o mesmo tipo de paralisação nas rodovias, eles são chamados de "arruaceiros", porém, os caminhoneiros bolsonaristas estão apenas sendo chamados de "manifestantes".





Quando o MST tranca estradas são arruaceiros, quando os ricos fazem o mesmo são manifestantes. Nunca foi sobre o ato em si, mas sim sobre quem o pratica. — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 1, 2022

Paralisações





Em reunião de emergência com os membros do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes determinou a liberação de todas as rodovias.





Moraes ordenou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais desobstruam todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido pelos caminhoneiros.

