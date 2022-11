Estradas: chefe do TCU fala em prisão e ironiza: 'Mal encherão um pavilhão'

Bruno Dantas, ministro-presidente do TCU (foto: Divulgação/Tribunal de Contas da União)

Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Bruno Dantas prometeu nesta terça-feira (01/11) que manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PL) que bloqueiam estradas no Brasil desde a noite do último domingo (30) serão "severamente processados". Dantas fala em prisão e chegou a ironizar o ato.