Com estradas interditadas, viagens são canceladas na rodoviária de BH

Administração pediu para que passageiros busquem informações sobre as viagens com as empresas de ônibus antes de se deslocarem para o terminal (foto: Acervo TERGIP/Pedro Gravatá)

Os bloqueios nas rodovias que passam por Minas Gerais, feitos por bolsonaristas que não reconhecem a derrota nas urnas de Jair Bolsonaro (PL), provocaram o cancelamento de viagens no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (1º/11).

Segundo a administração da rodoviária, as empresas que fazem viagens de BH para o Rio de Janeiro e São Paulo cancelaram todas as viagens marcadas para hoje.

Os ônibus que estão próximos a Belo Horizonte estão buscando rotas alternativas para chegar à capital.

“Solicitamos àqueles com passagens compradas para o embarque hoje que não venham ao Terminal sem antes entrar em contato com a operadora para confirmação da viagem”, pediu a administração do terminal.

Durante o dia, a rodoviária deve atualizar os números de viagens canceladas e passageiros afetados pelos cancelamentos.

Decisão do STF

Na noite dessa segunda-feira (31/10), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou a liberação de todas as rodovias bloqueadas por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais são obrigadas a desobstruir todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido pelos protestos.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a PRF-MG comunicou que não vai informar quais os procedimentos feitos nas negociações com os protestantes no processo de liberação das estradas.