Bolsonaristas na BR-381: 'Lutamos por uma intervenção militar'

Protesto começou por volta das 15h dessa segunda-feira (31/10) e segue na manhã de hoje (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os manifestantes seguem na BR-381, na altura da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (1º/11). A rodovia foi ocupada por volta das 15h dessa segunda e, até às 9h de hoje, protestantes seguiam às margens da via.

Segundo os manifestantes, que não reconhecem a derrota do presidente Jair Bolnaro no segundo turno ddas eleições, eles lutam por uma intervenção militar sobre esse e aguardam um pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), a Polícia Militar (PMMG) está no local.

Mais cedo, a PRF informou que liberou faixas da rodovia. Segundo a concessionária que administra o trecho, as faixas da direita e o acostamento seguem fechados no sentido São Paulo. O trânsito flui com lentidão nas faixas da esquerda e central.

DESBLOQUEIOS DAS RODOVIAS

Paralisação de rodovias por apoiadores de Bolsonaro divide caminhoneiros. Protestos não têm líder direto nem o apoio de toda a categoria; parte dos caminhoneiros apoiam Lula e são contra a paralisaçãohttps://t.co/uETLReuwJ0 pic.twitter.com/b7IGKJWKMg %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 1, 2022

No momento, há fila de carros de 2,5 km. Por volta das 7h, as pistas no sentido Belo Horizonte foram liberadas.

Decisão do STF

Na noite dessa segunda-feira (31/10), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou a liberação de todas as rodovias bloqueadas por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais são obrigadas a desobstruir todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido pelos protestos.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a PRF-MG comunicou que não vai informar quais os procedimentos estão sendo feitos nas negociações com os protestantes no processo de liberação das estradas.