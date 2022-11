Zema envia forças de segurança para desobstruir estradas mineiras

Romeu Zema afirmou que é preciso que forças de segurança garanta o direito de ir e vir (foto: Divulgação) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se pronunciaram hoje (1/11) sobre os bloqueios em rodovias mineiras, realizadas por bolsonaristas que ainda não aceitaram o resultado das eleições de domingo (30/10), que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), há pelo menos 18 pontos de interdição nas rodovias federais de Minas Gerais. Zema afirmou que solicitou aos órgãos responsáveis para que tomem as medidas a fim de desobstruir as vias que estão bloqueadas por manifestantes.

“Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa para que não haja desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, afirmou o governador via redes sociais.

A Polícia Militar do estado, em nota, afirmou que está em processo de negociação e que algumas rodovias já foram liberadas.