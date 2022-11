PRF diz que já desbloqueou mais de 300 pontos de rodovias

Coletiva da PRF no fim da manhã desta terça-feira (foto: Reprodução/YouTube PRF Brasil) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou no fim da manhã desta terça-feira (01/11) o número total de manifestações em rodovias federais no Brasil. A atualização foi feita em um pronunciamento seguido de coletiva de imprensa, sem a presença do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor-geral, Silvinei Vasques. A corporação afirmou que eles estavam em reunião no Ministério da Justiça, em Brasília.









Ainda segundo a PRF, já houve 306 desobstruções. O auge das manifestações se deu na noite dessa segunda-feira (31), com 421 pontos de obstrução nas rodovias. As multas aplicadas podem variam de R$ 5.869,40 a R$ 17.608,20





Desde a derrota, Bolsonaro não se pronunciou. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes determinou na noite dessa segunda que a PRF deveria iniciar operações para desbloquear as rodovias. Ele também criticou a forma como a corporação lidou com as manifestações.





A PRF, por outro lado, afirma que as ações começaram já no domingo, com as primeiras manifestações. "Desde o início das manifestações, a PRF mobilizou seu efeito. Há uma estrutura montada desde as primeiras horas. Para garantir o trânsito livre e seguro, que é nossa missão princípia e constitucional", disse Marco Territo, diretor-executivo e substituto do diretor-geral da PRF.





Também de acordo com Territo, Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os estados com maior número de obstruções. Ainda segundo o integrante da corporação, o trabalho está sendo realizado com apoio da Polícia Federal (PF), Força Nacional, Polícias Militares (PMs) "de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos".