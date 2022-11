MST não está enviando militantes para liberar as rodovias

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não orientou que os militantes do movimento se organizem para desbloquear as rodovias que estão fechadas por caminhoneiros bolsonaristas.

MST foi confundido com MTST

Devido a semelhança dos nomes, o movimento foi confundido com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que está orientando os militantes a desobstruir as rodovias.

O esclarecimento foi feito no Twitter, na manhã desta terça-feira (1/11).

Não se trata do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). https://t.co/eSCJ9rZEKx

Desde a noite de domingo (30/10), após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas têm bloqueado rodovias pelo país, buscando questionar o pleito nacional.

Ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a PRF desbloqueie as rodovias com trânsito interrompido por bolsonaristas. A ordem dele foi confirmada pelo STF, em reunião de emergência na madrugada de hoje.