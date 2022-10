Vantagem de Lula na Bahia corresponde a 10 estados bolsonaristas somados

Jerônimo Rodrigues e Lula durante evento de campanha na Bahia (foto: Rafaela Araújo/AFP)

A Bahia teve papel decisivo no triunfo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A vitória petista no estado foi equiparável à vantagem bolsonarista em dez unidades federativas somadas.Só na Bahia, Lula teve folga devotos em relação ao adversário. Foi a maior diferença de votação em um estado neste segundo turno.Para se equiparar à margem de Lula na Bahia, Bolsonaro precisaria somar a vantagem conseguida em dez dos 14 estados em que saiu vencedor: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.Juntos, esses dez estados deram vantagem devotos ao atual presidente em relação a Lula - número ligeiramente inferior à diferença conquistada pelo petista só na Bahia Lula foi votado por 6.097.815 eleitores na Bahia, que correspondem a 72,12% dos votos válidos. Já Bolsonaro recebeu 2.357.028 votos (27,88%).Foram ainda 121.221 votos brancos e 395664 nulos. A abstenção foi de 20,48% (2.311.271 eleitores).