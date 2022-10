Flávio para Bolsonaro: 'Pai, estou contigo pro que der e vier'

Filho do presidente disse que "não vai desistir do Brasil" (foto: Reuters)

O senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL) publicou uma mensagem de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (31/10) em sua página no Twitter: "Pai, estou contigo pro que der e vier!".

A declaração foi feita horas após o parlamentar agradecer os votos recebidos pelo atual presidente no segundo turno das eleições, nesse domingo (30/10), quando o candidato do Partido Liberal (PL) foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando”, escreveu o senador.

Pai, estou contigo pro que der e vier! %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022





