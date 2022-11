Pela primeira vez depois da derrota de Bolsonaro, Flávio agradece votos

Desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente pela terceira vez, nenhum membro da família Bolsonaro havia se manifestado até então. Flávio foi o primeiro. (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022



Jair Bolsonaro não se pronunciou pela derrota até o momento. Com 100% das urnas apuradas, Lula obteve 60,3 milhões de votos, e Bolsonaro, 58,2 milhões de votos.

Pela primeira vez depois da derrota na eleição, um membro da família do presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL), o "01", agradeceu os votos recebidos pelo pai no segundo turno e pediu para apoiadores “erguerem a cabeça” e não "desistirem do Brasil”.