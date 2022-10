Instituto de pesquisas pede desculpas por erro de previsão da eleição

Resultado das urnas teve diferença de 2,5 pontos percentuais em relação à pesquisa (foto: Antonio Augusto/secom/TSE) O CEO do Instituto AtlasIntel, Andrei Roman, se desculpou por ter errado a previsão do resultado das eleições presidenciais após o fim das apurações do 2º turno no domingo (30/10). Em pesquisa divulgada na quinta-feira (27/10), levantamento mostrava vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem maior do que a verificada nas urnas.





“AtlasIntel oferece desculpas pelo erro de previsão da eleição presidencial. O desempenho do Jair Bolsonaro foi subestimado em 2,5pp. Destacamos que nossas pesquisas acertaram dentro da margem: AL, BA, MG, SP, RJ. 5/7 estados onde divulgamos pesquisas de véspera”, disse Roman em seu perfil no Twitter.





A última pesquisa divulgada pelo Atlas apontou Lula com 52,4% das intenções de voto contra 46,6% de Jair Bolsonaro (PL) . As urnas deram um resultado mais apertado, com vitória do petista por 50,9% a 49,1% dos votos válidos.









Pesquisas na mira

Apontando derrota de Bolsonaro desde o primeiro turno, as pesquisas eleitorais entraram no alvo dos seguidores do presidente. Após resultado das urnas mostrar uma discrepância entre o que apontavam levantamentos como os divulgados por Datafolha e Ipec e o resultado do candidato à reeleição, a pressão sobre os institutos aumentou.





Durante o segundo turno, o Congresso Nacional discutiu sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as pesquisas e um Projeto de Lei que propunha punições para institutos que errassem os resultados das urnas.