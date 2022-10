Jovem Pan: apresentador briga com colegas após culpar Bolsonaro por derrota

'Vocês têm que ser honestos. Vocês têm que reconhecer os erros do bolsonarismo', disse Paulo Mathias para colegas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O apresentador da Jovem Pan Paulo Mathias acabou entrando numa briga com outros apresentadores do Morning Show ao dizer que o grande culpado pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas foi o “bolsonarismo”. Vídeo com o momento viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (31/10).