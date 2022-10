Jornalista da Jovem Pan lamenta ao noticiar vitória de Lula e recebe críticas

José Maria Trindade (foto: jovem pan/reprodução)

O jornalista José Maria Trindade recebeu críticas nas redes sociais após lamentar ter que anunciar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, neste domingo (30). O petista recebeu 50,90% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 49,10%.

O comunicador da Jovem Pan lamentou a vitória do candidato antes mesmo do anúncio oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da confirmação do fim da apuração. "Infelizmente, não gostaria de estar dando esta notícia, mas é quase impossível a virada [de Bolsonaro passar Lula]", disse.

No momento em que Trindade lamentou a porcentagem de Lula, o político estava com 50,68% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tinha 49,38%. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura do comentarista.

"Se perdeu", escreveu um internauta. "Era um grande jornalista e se reduziu a um bolsominion", pontuou um segundo. "A tristeza era visível em cada rosto e cada fala! Como já disse o Velho Zagallo 'vão ter que me engolir", escreveu ainda outro.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria da Jovem Pan afirmou que uma das premissas da emissora é que "os comentaristas têm espaço aberto para fazer análises e expor opiniões durante a programação". "Essas opiniões, no entanto, não representam necessariamente a posição da emissora."