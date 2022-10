Marina Silva sobre caminhoneiros: 'uma espécie de Capitólio à lá Bolsonaro'

Marina Silva foi Ministra do Meio Ambiente durante governo Lula e voltou a estreitar laços com o presidente eleito na disputada contra o presidente Jair Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Portal UOL, na manhã desta segunda-feira (31/10). A deputada federal eleita Marina Silva (REDE-SP) disse que os protestos dos caminhoneiros devido a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é semelhante a invasão de Capitólio, quando Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos. A declaração foi dada em entrevista ao, na manhã desta segunda-feira (31/10).









"No caso dos caminhoneiros, eu entendo isso como uma espécie de Capitólio à lá Bolsonaro. Enquanto no Trump nós tivemos uma invasão do capitólio, no caso do Bolsonaro, como ele não teve abrigo para as aventuras autoritárias, ele está manipulando pessoas e segmentos que são estratégicos para a sociedade brasileira, para a economia, enfim, o abastecimento do país. Essa manipulação ela vai se dissolver, obviamente. Se não tiver uma compreensão politica dos próprios bolsonaristas de que eles foram derrotados e que eles devem reconhecer essa derrota, a justiça pode ser acionada", disse Marina Silva.





Paralisação das estradas mineiras





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), no quilômetro 702 da BR-116, em Muriaé, na Região da Zona da Mata, há uma interdição devido às manifestações dos caminhoneiros. Apenas carros de passeio, ônibus e ambulâncias estão trafegando no local.









"Interdição causada por paralisação de veículos de carga. Veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e cargas perecíveis podem passar. Há congestionamento no local", informou o órgão.





Mais cedo, caminhoneiros também mantinham a paralisação em Ipatinga , no Vale do Rio Doce, afetando a BR-381. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, produtores rurais interditam a LMG-798, no KM 30.





Vitória de Lula

Lula foi eleito presidente pela terceira vez, após 12 anos de seu último mandato. O petista teve 50,90% dos votos válidos (60.345.999 votos), enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), 49,10% dos votos (58.206.354 votos).

Durante a campanha eleitoral, Marina Silva ficou do lado do petista. Ela já foi ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, durante o governo Lula.