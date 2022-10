Rodovias interditadas: confira estados onde há protestos de caminhoneiros

Manifestantes são contrários a vitória do presidente Lula (PT) nesse domingo (30/10) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Desde a noite de domingo (30/10), caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam trechos de rodovias em pelo menos cinco estados do país para contestar o resultado das eleições. Os manifestantes protestam contra a vitória de Lula (PT).





Em Minas Gerais, duas estradas de Manhuaçu, na Zona da Mata, foram bloqueadas: a BR-262, na altura do km 50, e a BR-116, km 590. Em Muriaé, também na Zona da Mata, a BR 116, km 702, está interditada em virtude da manifestação. Mais cedo, a BR-381 também foi interditada por veículos de carga.A mobilização de caminhões também atinge trecho da rodovia BR-153, em Itumbiara, na divisa de Minas Gerais e Goiás. No município goianiense Luziânia há interdição na BR-040, no km 19. A mesma rodovia também tem outro ponto de interdição na cidade vizinha, Cristalina, na altura do km 94.

Na manhã desta segunda-feira (31/10), Santa Catarina já contabilizava 18 pontos de interdição. A BR-101 está com dez trechos bloqueados em sete municípios do estado. Há trechos em que os manifestantes queimaram pneus e colocaram areia na pista.



No Paraná, as rodovias BR-476, km 357, e BR-376, km 215, seguem totalmente interditadas. A Polícia Rodoviária Federal está com equipes nos locais e tenta negociar a liberação pacífica das pistas.