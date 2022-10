Caminhoneiros bolsonaristas fecham BR-262 contra vitória de Lula

Caminhoneiros também fecharam trecho da BR-381, em Ipatinga (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Após derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, caminhoneiros fecharam os dois sentidos da BR-262, na altura de Manhuaçu, na Zona da Mata. Não há informações de congestionamento extenso no trecho.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há ponto de interdição na via na manhã desta segunda-feira (31/10). Vídeos publicados nas redes sociais, porém, mostram os manifestantes fechando a pista e impedindo a passagem de veiculos na noite de ontem.

Nas imagens, é possível ver os caminhões parados no meio da pista. Em uma das gravações, o motorista de um carro diz que iria dormir na estrada, já que não tinha como passar pelo local.





Um trecho da BR-381, em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce, também foi interditado por apoiadores de Bolsonaro em protesto à vitória de Lula (PT). Ainda de acordo com a PRF, o bloqueio é em uma área urbana da cidade, com reflexo na BR-381.A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Minas Gerais (SINDITAC-MG) para saber o posicionamento da associação, mas disseram que até o momento não tem um parecer sobre a situação.