Veja como votaram cidades nordestinas visitadas por Nikolas Ferreira

Após eleição, Nikolas viajou pelo Nordeste para tentar virar votos para Bolsonaro (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP) Após terminar as eleições como deputado federal mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL) voltou os esforços para a disputa presidencial no segundo turno. Além de acompanhar o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), durante agendas em Minas Gerais, ele se prontificou a fazer viagens ao Nordeste para tentar melhorar o desempenho do presidente na única região onde teve menos votos que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. O vereador de Belo Horizonte passou por dez cidades, em nenhuma delas houve virada, mas Bolsonaro cresceu mais que o petista.









"A gente vai rodar do dia 20 a 27 no Nordeste inteiro para a gente virar os jovens, aí os votos deles, para poder realmente votarem no presidente Jair Bolsonaro 22. Juventude pelo Brasil", disse o parlamentar ao anunciar as viagens





A jornada de Nikolas Ferreira pelo Nordeste foi articulada por lideranças religiosas e coincidiu com locais também visitados pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, que teve agendas evangélicas na região. Só duas das dez cidades deram vitória ao candidato do PL no segundo turno e já o haviam feito na primeira votação.





Veja abaixo uma lista de como votaram as cidades por onde o deputado federal eleito passou durante a campanha de segundo turno:





Aracaju- SE

1º turno

Lula: 176.981 votos · 52,56%

Bolsonaro: 124.846 votos · 37,08%





2º turno

Lula: 190.875 votos · 57,26%

Bolsonaro: 142.489 votos · 42,74%





Saldo: Lula teve 13.894 votos a mais; Bolsonaro teve 17.643 votos a mais - Lula vence em ambos os turnos









Maceió- AL

1º turno

Lula- 195.714 votos · 40,43%

Bolsonaro- 240.053 votos · 49,59%





2º turno

Lula- 204.887 votos · 42,82%

Bolsonaro- 273.549 votos · 57,18%





Saldo: Lula teve 9.173 votos a mais; Bolsonaro teve 33.496 votos a mais - Bolsonaro vence em ambos os turnos





Recife- PE

1º turno

Lula- 538.562 votos · 54,03%

Bolsonaro- 390.904 votos · 39,22%





2º turno

Lula- 558.690 votos · 56,32%

Bolsonaro- 433.317 votos · 43,68%





Saldo: Lula teve 20.128 votos a mais; Bolsonaro teve 42.413 votos a mais - Lula ganha em ambos os turnos.









João Pessoa- PB

1º turno

Lula- 217.243 votos · 47,38%

Bolsonaro- 203.971 votos · 44,48%





2º turno

Lula- 229.251 votos · 50,10%

Bolsonaro- 228.326 votos · 49,90%





Saldo: Lula teve 12.008 votos a mais; Bolsonaro teve 24.355 votos a mais- Lula ganha em ambos os turnos





Natal- RN

1º turno

Lula- 225.529 votos · 50,15%

Bolsonaro- 188.942 votos · 42,01%





2º turno

Lula- 246.881 votos · 52,96%

Bolsonaro- 219.306 votos · 47,04%





Saldo: Lula teve 21.352 votos a mais; Bolsonaro teve 30.364 votos a mais - Lula ganha em ambos os turnos





Fortaleza- CE

1º turno

Lula- 802.009 votos · 53,20%

Bolsonaro- 530.162 votos · 35,17%





2º turno

Lula- 880.559 votos · 58,18%

Bolsonaro- 633.009 votos · 41,82%





Saldo: Lula teve 78.550 votos a mais; Bolsonaro teve 102.487 votos a mais - Lula ganha em ambos os turnos.





Teresina-PI

1º turno

Lula- 301.309 votos · 62,37%

Bolsonaro- 138.320 votos · 28,63%





2º turno

Lula- 317.918 votos · 66,44%

Bolsonaro- 160.558 votos · 33,56%





Saldo: Lula teve 16.609 votos a mais; Bolsonaro teve 22.238 votos a mais- Lula ganha em ambos os turnos.





São Luís-MA

1º turno

Lula- 345.123 votos · 56,50%

Bolsonaro- 210.140 votos · 34,40%





2º turno

Lula- 363.131 votos · 60,38%

Bolsonaro- 238.285 votos · 39,62%





Saldo: Lula teve 18.008 votos a mais; Bolsonaro teve 28.145 votos a mais - Lula ganha em ambos os turnos.





Salvador- BA

1º turno

Lula -1.022.728 votos · 66,99%

Bolsonaro- 367.452 votos · 24,07%





2º turno

Lula- 1.089.899 votos · 70,73%

Bolsonaro- 451.131 votos · 29,27%





Saldo: Lula teve 67.171 votos a mais; Bolsonaro teve 83.679 votos a mais- Lula ganha em ambos os turnos.





Imperatriz-MA

1º turno

Lula- 62.170 votos · 43,28%

Bolsonaro- 70.830 votos · 49,30%





2º turno

Lula- 65.476 votos · 45,21%

Bolsonaro- 79.356 votos · 54,79%





Saldo: Lula teve 3.306 votos a mais; Bolsonaro teve 8.526 votos a mais- Bolsonaro ganha em ambos. os turnos





Nordeste (Geral)

1º turno

Lula: 21.753.139 votos · 66,7%

Bolsonaro: 8.787.394 votos · 27%





2º turno

Lula- 22.534.967 votos · 69,34%

Bolsonaro- 9.962.917 votos · 30,66%





Saldo: Lula teve 781.828 votos a mais; Bolsonaro teve 1.175.523 votos a mais -Lula vence em ambos os turnos.